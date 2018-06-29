В Черновцах после ливня подтоплены десятки улиц, значительная часть города остается без электричества
Ливень начался в городе примерно в 20.50 и продолжался более получаса.
В Черновцах вечером 28 июня сильный ливень подтопил более 20 улиц, без электроснабжения остается большая часть города.
Как передает корреспондент УНИАН, мощный ливень начался в городе примерно в 20.50 и продолжалась более получаса.
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В результате стихии подтопленными остаются улицы Гагарина, Главная, Галицкий Путь, Комарова. По этим улицам дождевая вода протекает потоком.
По информации пресс-служба городского совета, в результате ливня без электроснабжения остается район Садгора, где сгорела подстанция.
Также без электричества остаются жилые дома на улицах Кошевого, Халтурина, Космодемьянской, Жасминной и Шевченко. По адресам вызовов работают бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, недавно Винницу затопило после сильного ливня.
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