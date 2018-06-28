Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

16:02, 28 июня 2018
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По Киевской области 29 июня грозы, днем местами град и шквалы.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В Украине объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает ГСЧС. "29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и центральных областях местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье местами очень сильный дождь", - говорится в сообщении.

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По Киевской области 29 июня грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Ранее сообщалось, что синоптик предупредила о значительное похолодание, дожди и грозы на выходных.

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