В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
В то же время, в некоторых районах Киевской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Сегодня, 28 июня, в столице ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.
«В целом сегодня будет переменная облачность, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем 27-29° тепла», - говорится в сообщении.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, на территории Киевской области сегодня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина и Фастова сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
«27-28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность», - отметили синоптики.
Как сообщал УНИАН, в результате непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта, из них 28 - в Киевской области.
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