В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы

11:09, 28 июня 2018
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В то же время, в некоторых районах Киевской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Киеве / фото УНИАН
Синоптики прогнозируют грозовые дожди в Киеве / фото УНИАН

Сегодня, 28 июня, в столице ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

«В целом сегодня будет переменная облачность, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем 27-29° тепла», - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, на территории Киевской области сегодня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина и Фастова сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

«27-28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность», - отметили синоптики.

Как сообщал УНИАН, в результате непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта, из них 28 - в Киевской области.

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