Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)
От непогоды пострадали населенные пункты в пяти областях Украины.
Из-за ночной грозы и порывов ветра в Украине в пяти областях без электроснабжения остались 144 населенных пункта.
Об этом сообщили в прес-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.
"Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская – 58 н.п., Днепропетровская – 52 н.п., Киевская – 28 н.п., Кировоградская – 3 н.п. и Запорожская – 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
Жители Полтавской и Днепропетровской областей уже ощутили на себе силу мощной грозы и града
Как сообщал УНИАН, в течение 28-30 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+32°... +21°
-
Донецк+33°... +22°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+35°... +23°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+37°... +22°
-
Луцк+26°... +16°
-
Львов+24°... +16°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Ровно+26°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+28°... +18°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+31°... +20°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+25°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+25°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 76 %
Давление: 750 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей