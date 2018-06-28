Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта (видео)

10:10, 28 июня 2018
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От непогоды пострадали населенные пункты в пяти областях Украины.

Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта / фото УНИАН
Из-за непогоды в Украине обесточены 144 населенных пункта / фото УНИАН

Из-за ночной грозы и порывов ветра в Украине в пяти областях без электроснабжения остались 144 населенных пункта.

Об этом сообщили в прес-центре Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская – 58 н.п., Днепропетровская – 52 н.п., Киевская – 28 н.п., Кировоградская – 3 н.п. и Запорожская – 3 н.п. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение 28-30 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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