Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура ожидается на уровне +20-24°.

Синоптик прогнозирует жару в июле / фото УНИАН

Начало июля на территории Украины будет с дождливой погодой.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. В то же время в конце июня — начиная с 27 числа — эксперт прогнозирует резкое повышение температуры воздуха, передает ТСН.uа.

Так, согласно прогнозу, от 26 до 28 июня температура будет достигать 31 градуса тепла. Однако в первую неделю июля погода уже не будет такой теплой. Дневная температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, а ночью будет опускаться до 15-18 тепла.

С 2 до 5 июля, по словам синоптика, ожидается дождливый циклон. Эксперт отмечает, что возврата июньского тепла можно будет ожидать лишь 9 июля, однако продлится жара 29-33 градусов вплоть до 22 июля. В этот период лишь иногда могут быть незначительные осадки (от 11 до 13 и от 19 до 22 июля).

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"С 23 до 26 июля ожидается снижение температуры до комфортных 24-27 градусов, а в конце месяца — от 27 до 31 июля — в Украину придет "хорошая жара" в пределах 29-33 градусов", — рассказал Горбань.

Только с 26 до 28 июля местами ожидаются дожди с небольшим понижением температуры, добавил синоптик.

Народный синоптик Леонид Горбань делает прогнозы, используя закономерности влияния планет Солнечной системы на климат Земли. В своей работе он пользуется методикой расчета числовых рядов планет, которое было обнаружено еще в древнем Китае.

Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя месячная температура предполагается 20-24°, в горных районах 17-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 32-75 мм, в Карпатах 100-140 мм, что на юге страны и Днепропетровщине в пределах нормы, на остальной территории — ниже нормы.