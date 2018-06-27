В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

17:00, 27 июня 2018
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Вечером в столице до +24°.

В Киеве завтра переменная облачность / фото УНИАН
В Киеве завтра переменная облачность / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июня в Киеве ожидается переменная облачность, дождь пройдет лишь ночью, температура до +26°.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер северо-восточный и восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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