В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

Вечером в столице до +24°.

В Киеве завтра переменная облачность / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июня в Киеве ожидается переменная облачность, дождь пройдет лишь ночью, температура до +26°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер северо-восточный и восточный, до 4,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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