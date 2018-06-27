Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)

На западе, юге и востоке ожидаются грозы.

Завтра в Украине ожидаются осадки / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 июня, местами в Украине пройдут ливни с грозами, жарче всего будет на востоке - до +36°.

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На востоке местами пройдут дожди с грозами, температура до +36°. Жителей южных регионов местами также ожидают дожди с грозами. Температура до +35°.

На западе Украины проливные дожди и грозы. Температура до +26°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +29°. В центре местами грозы, температура до +33°.

Согласно народному прогнозу, 28 июня - день Святого Вита и Святого Амоса. Если в июне ночи будут теплые, тогда можно ожидать изобилия плодов.

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