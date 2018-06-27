На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)

15:58, 27 июня 2018
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Вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По меньшей мере 250 человек были эвакуированы из окрестностей самого большого вулкана на Галапагосских островах, Сьерра-Негра.

Об этом сообщает El Universo. Власти Эквадора внимательно следят за сейсмической и геологической деятельностью вблизи одной из крупнейших кальдер в мире, кратеров, оставшихся от предыдущих извержений. В этом районе также была приостановлена вся туристическая деятельность.

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Вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6. По данным эквадорского геофизического института, это является признаком эруптивной сейсмической активности. 

Ранее сообщалось,что на Гавайях очевидцы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море.

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