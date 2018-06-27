На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)

Вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6.

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По меньшей мере 250 человек были эвакуированы из окрестностей самого большого вулкана на Галапагосских островах, Сьерра-Негра.

Об этом сообщает El Universo. Власти Эквадора внимательно следят за сейсмической и геологической деятельностью вблизи одной из крупнейших кальдер в мире, кратеров, оставшихся от предыдущих извержений. В этом районе также была приостановлена вся туристическая деятельность.

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Вулкан проснулся из-за того, что произошла серия землетрясений магнитудой до 4,6. По данным эквадорского геофизического института, это является признаком эруптивной сейсмической активности.

URGENTE: Esta tarde se registró una #erupción en el Volcán #SierraNegra en #Galápagos, #Ecuador, la erupción estuvo antecedida por una gran cantidad de sismos, siendo el mayor #sismo de Mw=5.5, el volcán sube a alerta NARANJA, sigue instrucciones de autoridades locales.#EQVT pic.twitter.com/N9BS1bN6gC — American Earthquakes (@earthquakevt) June 26, 2018

Worldwide Volcanic Hazard Alert.!?



Start paying attention!! This is the latest but there are more that have erupted within the last 48 hours!



Volcano #SierraNegra in Guatemala has erupted on 26/06/2018. Surrounding populated areas have all been evacuated.#wednesdaythoughts pic.twitter.com/0WNXRUU6So — Collective Spark (@CollectiveSprk) June 27, 2018

Ранее сообщалось,что на Гавайях очевидцы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море.