Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды

Во вторник уровень осадков во многих местах страны превысил 50 сантиметров.

Иллюстрация / REUTERS

В Греции Национальная метеорологическая служба объявила "красное предупреждение" из-за непогоды, которая началась в понедельник и продлится до пятницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek City Times. Во вторник уровень осадков во многих местах страны превысил 50 см.

Много домов и дорог затоплены. В приморских районах из-за шторма несколько автомобилей оказались в море.

Читайте также На юге Китая вот наводнен пострадали более 40 тысяч человек

Серьезное наводнение пришла в приморский город Мандра, которое в прошлом году в ноябре сильно пострадало в результате смертельных наводнений. Сильные осадки выпали и в центральной Греции, откуда поступали сообщения о серьезных наводнения.

В районе Каналья реки вышли из берегов и затопили около 30 домов, местные дороги тоже затоплены. Наводнения зафиксированы также в городе Лариса. Сильные дожди превратили улицы полуострова Халкидики на реки.

Ранее сообщалось, что в российском Барнауле прошел сильный шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре.