"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)

Точная причина пожаров пока не установлена. О пострадавших не сообщается.

Полиция Великобритании эвакуировала 34 дома в селе Каррбрук неподалеку от Манчестера из-за вызванных жаркой и ветреной погодой пожаров, которые продолжаются уже в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Reuters. Пожары объявлены серьезным инцидентом. Местные школы в среду закрыты, а жителям посоветовали не выходить из домов и держать окна и двери закрытыми. По словам полиции, если пожарным не удастся справиться с огнем, на помощь готовы прийти военные.

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Ветер и жара в последние три дня способствовали распространению пожара, а тот факт, что они произошли в сельской местности с небольшим количеством дорог создает препятствия в тушении. Точная причина пожаров пока не установлена. О пострадавших не сообщается.

Ранее более 3 000 гектаров леса уничтожил пожар в северной Калифорнии.