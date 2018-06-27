"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)

13:49, 27 июня 2018
110
0

Точная причина пожаров пока не установлена. О пострадавших не сообщается.

Полиция Великобритании эвакуировала 34 дома в селе Каррбрук неподалеку от Манчестера из-за вызванных жаркой и ветреной погодой пожаров, которые продолжаются уже в течение нескольких дней.

Об этом сообщает Reuters. Пожары объявлены серьезным инцидентом. Местные школы в среду закрыты, а жителям посоветовали не выходить из домов и держать окна и двери закрытыми. По словам полиции, если пожарным не удастся справиться с огнем, на помощь готовы прийти военные.

В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей (видео)

Ветер и жара в последние три дня способствовали распространению пожара, а тот факт, что они произошли в сельской местности с небольшим количеством дорог создает препятствия в тушении. Точная причина пожаров пока не установлена. О пострадавших не сообщается.

Ранее более 3 000 гектаров леса уничтожил пожар в северной Калифорнии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке до +36° (видеопрогноз)
Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды Шторм в Греции: в стране объявили "красное предупреждение" из-за экстремальной непогоды
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
81 %
757 мм
6.4 м/с
80 %
Лента новостей