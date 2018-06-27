В Украине объявлено штормовое предупреждение

12:56, 27 июня 2018
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Во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках возможно формирование дождевых паводков.

Возможно образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия / фото УНИАН
Возможно образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия / фото УНИАН

В Украине объявлено шторомове предупреждения.

В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°

Об этом сообщает Укргидрометцентр. "Во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков (с выходом воды на пойму) и интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили о сильные дожди, град и грозы в Украине.

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