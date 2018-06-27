На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет

12:35, 27 июня 2018
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В этом происшествии никто не пострадал. Автобусы продолжили движение по заданному маршруту.

Спасатели с помощью пожарного автомобиля вытащили автобус из кювета на проезжую часть
Спасатели с помощью пожарного автомобиля вытащили автобус из кювета на проезжую часть

На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет

Об этом сообщает ГСЧС. "Один из автобусов, которыми везли детей из пгт Высокополье в г.Херсона на отдых, из-за сильного ливня и плохой видимости съехал в кювет. Произошло это на трассе Нововоронцовка – Высокополье вблизи с.Петровка Нововоронцовского района. По прибытию спасатели с помощью пожарного автомобиля вытащили автобус из кювета на проезжую часть", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этом происшествии никто не пострадал. Автобусы продолжили движение по заданному маршруту.

Ранее в Израиле автобус снесло бурным потоком воды, погибли 9 подростков.

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