Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

В министерстве транспорта водителей предупредили об опасности на дорогах.

Снег в Канаде / фото instagram.com/ice_queen41

На юге канадской провинции Ньюфаундленд за несколько часов выпало около 10 см снега.

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Непогода накрыла большую часть острова Ньюфаундленд, сообщает National Post. В министерстве транспорта водителей предупредили об опасности на дорогах.

Очевдцы делятся фотографиями снега в социальных сетях.

Snow plows are operating on highways on the west coast and in central Newfoundland. Motorists are advised to use extreme caution due to slippery driving conditions. More camera views at https://t.co/UwKe2kkMWC . #nltraffic pic.twitter.com/T3eX7ksVbC — Transportation & Works NL (@TW_GovNL) June 26, 2018

Ранее сообщалось, высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.