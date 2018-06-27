Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

11:34, 27 июня 2018
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В министерстве транспорта водителей предупредили об опасности на дорогах.

Снег в Канаде / фото instagram.com/ice_queen41
Снег в Канаде / фото instagram.com/ice_queen41

На юге канадской провинции Ньюфаундленд за несколько часов выпало около 10 см снега.

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Непогода накрыла большую часть острова Ньюфаундленд, сообщает National Post. В министерстве транспорта водителей предупредили об опасности на дорогах. 

Очевдцы делятся фотографиями снега в социальных сетях.

Less than a week after summer “supposedly” began #Newfoundland #Summer #Snow #June

Публикация от Victoria Mackey (@vicmac_95)

#newfoundland #islandlife #june26 #snow

Публикация от Kerra Lindsay (@kerrawinsor)

Ранее сообщалось, высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

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