На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
На протяжении двух дней прогнозируется жара в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Киевской областей.
На юге и в центре Украины сегодня и завтра будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. «По данным Укргидрометцентра, 27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня также Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Киевской области 27-28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина, 26-27 июня также Фастова чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. А 27-28 июня в районе Чернобыля сохранится высокая (4 класса) пожарная опасность.
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