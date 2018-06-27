Синоптики предупредили о сильных дождях, граде и грозах в Украине

09:21, 27 июня 2018
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Завтра в результате влияния активных атмосферных фронтов на западе ожидаются продолжительные дожди, местами грозы, усиление ветра.

Местами ожидаются продолжительные дожди / фото УНИАН
Местами ожидаются продолжительные дожди / фото УНИАН

На сегодня в некоторых западных областях, центральных и южных синоптики прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. «По данным Укргидрометцентра, днем 27 июня в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 28-29 июня, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что 27 июня местами в Украине пройдут ливни с грозами.

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