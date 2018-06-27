В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°

08:31, 27 июня 2018
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Вечером в столице до +23°.

В Киеве сегодня ясная погода / фото УНИАН
В Киеве сегодня ясная погода / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июня в Киеве солнечно, температура до +26°.

Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +23°. Ветер северо-восточный, до 6,4 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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