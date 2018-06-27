В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°
Жарче всего будет на востоке, на западе - до +26°.
данным Погода УНИАН, 27 июня в Украине будет жарко, осадки возможны местами.
Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
На востоке температура до +36°. На юге местами дожди, жарко. Температура до +35°.
На западе Украины местами переменная облачность, местами пасмурно, дожди. Температура до +26°.
В северных областях ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Температура до +29°. В центре жара, местами дожди, температура до +34°.
Согласно народному прогнозу, 27 июня — день Елисея. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +17°
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Днепр+32°... +22°
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Донецк+32°... +24°
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Житомир+24°... +17°
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Запорожье+32°... +24°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+24°... +19°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +16°
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Львов+23°... +16°
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Николаев+26°... +19°
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Одесса+27°... +20°
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Полтава+29°... +21°
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Ровно+26°... +16°
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Симферополь+30°... +18°
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Сумы+28°... +18°
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Тернополь+22°... +15°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+28°... +20°
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Хмельницкий+23°... +15°
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Черкассы+26°... +19°
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Чернигов+26°... +18°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +22 °
Влажность: 81 %
Давление: 757 мм
Ветер: 6.4 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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