В Украине сегодня местами дожди, на востоке до +36°

08:05, 27 июня 2018
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Жарче всего будет на востоке, на западе - до +26°.

Сегодня возможны осадки / фото УНИАН
Сегодня возможны осадки / фото УНИАН

данным Погода УНИАН, 27 июня в Украине будет жарко, осадки возможны местами.

Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

На востоке температура до +36°. На юге местами дожди, жарко. Температура до +35°.

На западе Украины местами переменная облачность, местами пасмурно, дожди. Температура до +26°.

В северных областях ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Температура до +29°. В центре жара, местами дожди, температура до +34°.

Согласно народному прогнозу, 27 июня — день Елисея. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

Прогноз погоды в Украине на среду, 27 июня
Прогноз погоды в Украине на среду, 27 июня

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Погода в Украине

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6.4 м/с
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