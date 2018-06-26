В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

Вечером в столице до +25°.

В Киеве завтра солнечно / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июня в Киеве будет солнечно, температура до +28°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +25°. Ветер северо-восточный, до 6,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:48, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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