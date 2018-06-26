Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет западе.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 июня, местами в Украине пройдут ливни с грозами, жарче всего будет на востоке - до +38°.

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На востоке грозу обещают лишь в Харьковской области, температура до +38°. Жителей южных регионов местами ожидают дожди с грозами. Температура до +35°.

На западе Украины проливные дожди. Температура до +26°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре местами грозы, температура до +35°.

Согласно народному прогнозу, 27 июня — день Елисея. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

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