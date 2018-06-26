Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)

16:30, 26 июня 2018
183
0

Прохладнее всего будет западе.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 июня, местами в Украине пройдут ливни с грозами, жарче всего будет на востоке - до +38°.

Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

На востоке грозу обещают лишь в Харьковской области, температура до +38°. Жителей южных регионов местами ожидают дожди с грозами. Температура до +35°.

На западе Украины проливные дожди. Температура до +26°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре местами грозы, температура до +35°.

Согласно народному прогнозу, 27 июня — день Елисея. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил более 3 000 гектаров леса (видео) Лесной пожар в Калифорнии уничтожил более 3 000 гектаров леса (видео)
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта) В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта)
В Киеве завтра солнечно, температура до +24° В Киеве завтра солнечно, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями, небольшой дождь
Погода Стерлинг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Лента новостей