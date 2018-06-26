Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет западе.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 27 июня, местами в Украине пройдут ливни с грозами, жарче всего будет на востоке - до +38°.
Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
На востоке грозу обещают лишь в Харьковской области, температура до +38°. Жителей южных регионов местами ожидают дожди с грозами. Температура до +35°.
На западе Украины проливные дожди. Температура до +26°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +28°. В центре местами грозы, температура до +35°.
Согласно народному прогнозу, 27 июня — день Елисея. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
Прогноз погоды в Украине на среду, 27 июня
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Погода в Украине
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Винница+23°... +18°
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Днепр+34°... +22°
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Донецк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+34°... +23°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +19°
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Кировоград+29°... +21°
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Луганск+36°... +22°
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Луцк+26°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+31°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Ровно+26°... +17°
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Симферополь+32°... +20°
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Сумы+29°... +18°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+28°... +19°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 80 %
Давление: 762 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
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