В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается в течение ближайших дней.

Также пожарная опасность ожидается в районе Чернобыля / фото УНІИАН

26-28 июня в некоторых регионах Украины ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает ГСЧС. "26-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 26-28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина, 26-27 июня и Фастова чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

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Кроме того, 27-28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.