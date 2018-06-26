Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Возможно образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.
На водоемах Украины ожидается подъем уровня воды.
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Об этом сообщает ГСЧС. "Во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м (над уровнями на 08 час 26 июня), возможен выход воды на заводь; интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 27 июня в некоторых регионах Украины погода значительно ухудшится - ожидаются сильные ливни, грозы и град.
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Днепр+34°... +22°
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Донецк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+34°... +23°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +19°
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Кировоград+29°... +21°
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Луганск+36°... +22°
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Луцк+26°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+31°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Ровно+26°... +17°
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Симферополь+32°... +20°
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Сумы+29°... +18°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+24°... +17°
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