Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины

Возможно образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

Возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м / фото УНИАН

На водоемах Украины ожидается подъем уровня воды.

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Об этом сообщает ГСЧС. "Во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня, в связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями, на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м (над уровнями на 08 час 26 июня), возможен выход воды на заводь; интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 27 июня в некоторых регионах Украины погода значительно ухудшится - ожидаются сильные ливни, грозы и град.