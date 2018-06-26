Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек

Сходу оползней предшествовали сильные дожди.

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В результате наводнений и схода оползней на севере Мьянмы погибли по меньшей мере 11 человек.

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Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает сообщает Floodlist. Сходу оползней предшествовали сильные дожди. Трагедия произошла в поселке Хпакант района Мохниин в штате Качин. Разрушены около 70 домов. Травмы получили шесть человек.

Ранее на юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек.