Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек

14:19, 26 июня 2018
21
0

Сходу оползней предшествовали сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате наводнений и схода оползней на севере Мьянмы погибли по меньшей мере 11 человек.

Север Китая накрыла песчаная буря (видео)

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает сообщает Floodlist. Сходу оползней предшествовали сильные дожди. Трагедия произошла в поселке Хпакант района Мохниин в штате Качин. Разрушены около 70 домов. Травмы получили шесть человек.

Ранее на юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз) Завтра в Украине местами ливни и грозы, на востоке жара до +38° (видеопрогноз)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Север Китая накрыла песчаная буря (видео) Север Китая накрыла песчаная буря (видео)
Наводнения во Вьетнаме: 7 человек погибли Наводнения во Вьетнаме: 7 человек погибли
В Киеве сегодня без осадков, температура до +24° В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
В Киеве завтра солнечно, температура до +24° В Киеве завтра солнечно, температура до +24°
Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз) Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями, небольшой дождь
Погода Стерлинг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Лента новостей