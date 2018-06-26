Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек
Сходу оползней предшествовали сильные дожди.
В результате наводнений и схода оползней на севере Мьянмы погибли по меньшей мере 11 человек.
Север Китая накрыла песчаная буря (видео)
Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает сообщает Floodlist. Сходу оползней предшествовали сильные дожди. Трагедия произошла в поселке Хпакант района Мохниин в штате Качин. Разрушены около 70 домов. Травмы получили шесть человек.
Ранее на юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек.
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