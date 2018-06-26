Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
27 июня в некоторых регионах Украины погода значительно ухудшится, это: Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область.
Синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды в некоторых областях Украины.
Об этом она написала в Facebook. "27 июня. Усилится восточный ветер, кто строит, перекрывает крышу или легкую шляпу на голове носит - внимательно. Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы - Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами пройдут также местами на Западе, полосой от Винниччины через Черкащину до Харьковщины. Киевщину зацепит, возможно, вечером. Кто не вошел сюда - без существенных осадков", - написала она.
В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта)
По словам синоптика, жара +29...+35 градусов ожидается на юге и востоке страны. В целом ожидается +24... +29, местами до +30, на Западе +23..+27 градусов.
"В Киеве завтра порывистый восточный ветер, +26+28, вероятность дождя с грозой - к вечеру", - добавила Диденко.
Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
Погода в Украине
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Винница+23°... +18°
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Днепр+34°... +22°
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Донецк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+34°... +23°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +19°
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Кировоград+29°... +21°
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Луганск+36°... +22°
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Луцк+26°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+31°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Ровно+26°... +17°
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Симферополь+32°... +20°
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Сумы+29°... +18°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+28°... +19°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+24°... +16°