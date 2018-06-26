Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине

27 июня в некоторых регионах Украины погода значительно ухудшится, это: Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область.

Завтра усилится восточный ветер / фото УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды в некоторых областях Украины.

Об этом она написала в Facebook. "27 июня. Усилится восточный ветер, кто строит, перекрывает крышу или легкую шляпу на голове носит - внимательно. Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы - Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами пройдут также местами на Западе, полосой от Винниччины через Черкащину до Харьковщины. Киевщину зацепит, возможно, вечером. Кто не вошел сюда - без существенных осадков", - написала она.

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По словам синоптика, жара +29...+35 градусов ожидается на юге и востоке страны. В целом ожидается +24... +29, местами до +30, на Западе +23..+27 градусов.

"В Киеве завтра порывистый восточный ветер, +26+28, вероятность дождя с грозой - к вечеру", - добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.