Север Китая накрыла песчаная буря (видео)

11:57, 26 июня 2018
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В эпицентре стихии едва ли было видно что-то на уровне вытянутой руки. Буря продолжалась 15 минут.

Север Китая накрыла песчаная буря.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Свидетели говорят, что облака пыли на несколько метров в Китае образовались за считанные секунды. В эпицентре стихии едва ли было видно что-то на уровне вытянутой руки.

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Буря продолжалась 15 минут. И даже когда стихия утихла, вокруг долго все оставалось в желтых оттенках и не хватало воздуха. 

Ранее в Колорадо, где недавно прошла буря, очевидцам удалось заснять кадры уникального торнадо - в виде хобота слона.

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