Наводнения во Вьетнаме: 7 человек погибли

09:45, 26 июня 2018
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Еще 12 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сильные дожди спровоцировали смертоносные наводнения и оползни на севере Вьетнама. Во время непогоды погибло 7 человек, еще 12 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Floodlist. Наибольший урон от наводнения и оползней во Вьетнме понесла горная провинция Лай Чау.

Смертоносные наводнения в Китае и Вьетнаме: есть погибшие, под воду ушла школа (видео)

Наводнения и оползни во Вьетнаме уничтожили около 50 домов. Спасатели и волонтеры круглосуточно очищают руины пострадавших городов.

Ранее на юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек.

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