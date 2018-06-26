Наводнения во Вьетнаме: 7 человек погибли

Еще 12 местных жителей числятся пропавшими без вести.

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Сильные дожди спровоцировали смертоносные наводнения и оползни на севере Вьетнама. Во время непогоды погибло 7 человек, еще 12 местных жителей числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Floodlist. Наибольший урон от наводнения и оползней во Вьетнме понесла горная провинция Лай Чау.

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Наводнения и оползни во Вьетнаме уничтожили около 50 домов. Спасатели и волонтеры круглосуточно очищают руины пострадавших городов.

Ранее на юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек.