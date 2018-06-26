В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта)

08:08, 26 июня 2018
169
0

На большей части территории ожидается сухая и ясная погода.

Дожди возможны на востоке / фото flickr.com/photos/benhosking
Дожди возможны на востоке / фото flickr.com/photos/benhosking

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в Украине будет тепло, осадки возможны на востоке.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)

На востоке местами возможны дожди с грозами, пасмурно, температура до +31°. На юге без осадков, жарко. Температура до +31°.

На западе Украины местами переменная облачность, местами пасмурно. Температура до +22°.

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +25°. В центре жара, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 июня
Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 июня

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек Жертвами наводнений и оползней в Мьянме стали 11 человек
Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине Сильные ливни, грозы и град: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Север Китая накрыла песчаная буря (видео) Север Китая накрыла песчаная буря (видео)
Лесной пожар в Калифорнии уничтожил более 3 000 гектаров леса (видео) Лесной пожар в Калифорнии уничтожил более 3 000 гектаров леса (видео)
В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей (видео) В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями, небольшой дождь
Погода Стерлинг
80 %
762 мм
5.1 м/с
62 %
Лента новостей