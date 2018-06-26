В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта)
На большей части территории ожидается сухая и ясная погода.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в Украине будет тепло, осадки возможны на востоке.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)
На востоке местами возможны дожди с грозами, пасмурно, температура до +31°. На юге без осадков, жарко. Температура до +31°.
На западе Украины местами переменная облачность, местами пасмурно. Температура до +22°.
В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +25°. В центре жара, температура до +28°.
Согласно народному прогнозу, 26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +18°
-
Днепр+34°... +22°
-
Донецк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+34°... +23°
-
Ивано-Франковск+22°... +15°
-
Киев+26°... +19°
-
Кировоград+29°... +21°
-
Луганск+36°... +22°
-
Луцк+26°... +17°
-
Львов+24°... +16°
-
Николаев+31°... +19°
-
Одесса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Ровно+26°... +17°
-
Симферополь+32°... +20°
-
Сумы+29°... +18°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницкий+24°... +17°
-
Черкассы+28°... +19°
-
Чернигов+27°... +18°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 80 %
Давление: 762 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Фаза луны:
Лента новостей