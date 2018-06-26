В Украине сегодня будет жарко, осадки возможны на востоке (карта)

На большей части территории ожидается сухая и ясная погода.

Дожди возможны на востоке / фото flickr.com/photos/benhosking

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в Украине будет тепло, осадки возможны на востоке.

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На востоке местами возможны дожди с грозами, пасмурно, температура до +31°. На юге без осадков, жарко. Температура до +31°.

На западе Украины местами переменная облачность, местами пасмурно. Температура до +22°.

В северных областях ожидается ясная и сухая погода. Температура до +25°. В центре жара, температура до +28°.

Согласно народному прогнозу, 26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 июня

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