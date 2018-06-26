В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°

08:30, 26 июня 2018
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Вечером в столице до +20°.

В Киеве сегодня дожди не ожидаются / фото УНИАН
В Киеве сегодня дожди не ожидаются / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в Киеве без осадков, температура до +24°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, в июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
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Погода Стерлинг
80 %
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5.1 м/с
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