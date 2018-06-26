В Киеве сегодня без осадков, температура до +24°
Вечером в столице до +20°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в Киеве без осадков, температура до +24°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, в июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.
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Погода в Украине
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Винница+23°... +18°
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Днепр+34°... +22°
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Донецк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+34°... +23°
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Ивано-Франковск+22°... +15°
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Киев+26°... +19°
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Кировоград+29°... +21°
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Луганск+36°... +22°
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Луцк+26°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+31°... +19°
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Одесса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Ровно+26°... +17°
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Симферополь+32°... +20°
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Сумы+29°... +18°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+24°... +17°
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Черкассы+28°... +19°
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Чернигов+27°... +18°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 26 °
Облачно с прояснениями, небольшой дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 80 %
Давление: 762 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Фаза луны:
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