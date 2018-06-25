В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей (видео)
Американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров.
В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров. Несколько поселков на севере региона оказались отрезанными от внешнего мира. Высокое пламя и дым преградили трем тысячам жителей путь к безопасности.
Стала известна причина пожара на АЗС под Киевом (видео)
Эвакуировать фермеров пришлось вертолетами.
Непогоду, что уничтожила полторы тысячи гектаров и вплотную подбирается к домам, они переждут во временных убежищах.
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