В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей (видео)

Американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров.

В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров. Несколько поселков на севере региона оказались отрезанными от внешнего мира. Высокое пламя и дым преградили трем тысячам жителей путь к безопасности.

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Эвакуировать фермеров пришлось вертолетами.

Непогоду, что уничтожила полторы тысячи гектаров и вплотную подбирается к домам, они переждут во временных убежищах.