В Киеве завтра солнечно, температура до +24°

Вечером в столице до +20°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 июня в Киеве будет солнечно, температура до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +20°. Ветер переменный, до 3,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:47, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

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