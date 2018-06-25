Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз)

16:30, 25 июня 2018
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Прохладнее всего будет западе.

Завтра дожди ожидаются лишь на западе / фото УНИАН
Завтра дожди ожидаются лишь на западе / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 июня, на западе Украины пройдут дожди с грозами, теплее всего будет на востоке - до +33°.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)

На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

На западе Украины дожди с грозами, местами ливни. Температура до +23°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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