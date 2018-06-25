Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет западе.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 июня, на западе Украины пройдут дожди с грозами, теплее всего будет на востоке - до +33°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)
На востоке без осадков, температура до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.
На западе Украины дожди с грозами, местами ливни. Температура до +23°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +25°. В центре без осадков, температура до +27°.
Согласно народному прогнозу, 26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +16°
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Ивано-Франковск+19°... +9°
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Киев+23°... +13°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+26°... +14°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+20°... +10°
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Симферополь+27°... +16°
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Сумы+21°... +11°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+22°... +13°
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Чернигов+22°... +11°
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Черновцы+22°... +11°