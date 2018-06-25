У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Землетрясение магнитудой 5,5 в понедельник, 25 июня, произошел у берегов Греции.
В Японии число жертв землетрясения достигло пяти
Об этом сообщает Геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался в 26 км к западу от города Метони. Очаг сейсмического события залегал на глубине 30,4 км.
5.5-magnitude earthquake strikes off coast of southern Greece https://t.co/yoBbBl0zP6 pic.twitter.com/6VOyZ8JMYb— Gulf News (@gulf_news) June 25, 2018
Ранее у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1.
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