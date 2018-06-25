У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5

15:52, 25 июня 2018
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О пострадавших и разрушениях не сообщается.

О пострадавших и разрушениях не сообщается / фото Flickr, Matt Katzenberger
О пострадавших и разрушениях не сообщается / фото Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,5 в понедельник, 25 июня, произошел у берегов Греции.

В Японии число жертв землетрясения достигло пяти

Об этом сообщает Геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался в 26 км к западу от города Метони. Очаг сейсмического события залегал на глубине 30,4 км. 

Ранее у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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