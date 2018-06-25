На юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек

Сильные дожди вызвали наводнения в 14 уездах.

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В результате проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая пострадали свыше 40 тыс. человек.

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По меньшей мере два человека погибли, сообщает агентство «Синьхуа». Площадь пострадавших от бедствия сельхозугодий составляет 2670 га, обрушились 346 помещений в 116 дворах. Сильные дожди вызвали наводнения в 14 уездах.

Ранее сообщалось, что в Индии ожидаются новые ливни и опасные наводнения, уже известно о 4 погибших.