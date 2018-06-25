В Таиланде в пещере пропала футбольная команда (видео)
Путешествие детей прервал ливень - предполагают, что именно непогода и вода, которая залила пещеру, помешали им вовремя выйти на свет.
12 підлітків-футболістів зникли у 8-кілометровій печері на півночі Таїланду
Двенадцать футболистов-подростков потерялись в пещере Кхао Луанг в провинции Чианграй на севере Таиланда.
Поиски пропавших были прерваны из-за сильного дождя, говорится в сюжете ТСН. Ребята пошли на прогулку среди скал в городе Чианг Рай. Он расположен вблизи популярных среди европейцев джунглей. Ежегодно на экстремальные туры туда отправляются тысячи людей.
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Путешествие детей прервал ливень - предполагают, что именно непогода и вода, что залила пещеру, помешала им вовремя выйти на свет. Сейчас подростков разыскивают вдоль всей 8-километровой ловушки.
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