Смертоносные наводнения в Китае и Вьетнаме: есть погибшие, под воду ушла школа (видео)

Кроме того, многомиллионные убытки нанесены инфраструктуре. Повреждены дороги, дома, уничтожены посевы.

Китай и Вьетнам подсчитывают ущерб, нанесенный смертоносными наводнениями и оползнями.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. На севере Вьетнама непогода унесла жизни по меньшей мере 9 человек. Ничего не известно о судьбе еще 12. Спасатели говорят, что надежды найти их живыми мало. Кроме того, многомиллионные убытки нанесены инфраструктуре. Повреждены дороги, дома, уничтожены посевы. В соседней китайской провинции Юньнань под воду ушла школа. Дети не пострадали, поскольку ЧП случилось на выходных.

Ранее сообщалось, что сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения в некоторых районах.