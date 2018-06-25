Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)
Жарче всего в Украине будет на востоке в четверг и пятницу - до +37°.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.
В понедельник в Украине осадки ожидаются на западе, температура до +20°, в остальных регионах до +21°...+27°.
Во вторник, 26 июня, в Украине на западе пройдут дожди с грозами. Жарче всего будет на востоке - до +33°.
В среду, 27 июня, также ожидаются осадки на западе и юге. Жарче всего будет на востоке - до +36°. В остальных регионах до +34°.
В четверг практически по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Ночью по стране +13°…+26°, днем на востоке до +37°.
В пятницу в Украине, кроме востока, пройдут дожди с грозами. На востоке до +36°, на западе будет прохладнее - до +25°.
30 июня и 1 июля по всей Украине прогнозируются дожди с грозами, также в стране похолодает. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +12°…+18°. Днем температура по стране +19°...+33°, жарче всего на востоке. В воскресенье также будет прохладнее, ночью на севере до +11°, днем в Украине от +16° на западе до +31° на востоке.
Народный прогноз
26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
27 июня — день Елисея. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
29 июня — день Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.
30 июня — день Мануила. Гроза 30 июня — будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.
1 июля — Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +16°
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Ивано-Франковск+19°... +9°
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Киев+23°... +13°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+26°... +14°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+20°... +10°
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Симферополь+27°... +16°
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Сумы+21°... +11°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+22°... +13°
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Чернигов+22°... +11°
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Черновцы+22°... +11°