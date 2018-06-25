Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)

Жарче всего в Украине будет на востоке в четверг и пятницу - до +37°.

Ближайшая неделя в Украине будет дождливой / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами ожидаются дожди с грозами.

В понедельник в Украине осадки ожидаются на западе, температура до +20°, в остальных регионах до +21°...+27°.

Прогноз на 25 июня / УНИАН

Во вторник, 26 июня, в Украине на западе пройдут дожди с грозами. Жарче всего будет на востоке - до +33°.

Прогноз на 26 июня / УНИАН

В среду, 27 июня, также ожидаются осадки на западе и юге. Жарче всего будет на востоке - до +36°. В остальных регионах до +34°.

Прогноз на 27 июня / УНИАН

В четверг практически по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Ночью по стране +13°…+26°, днем на востоке до +37°.

Прогноз на 28 июня / УНИАН

В пятницу в Украине, кроме востока, пройдут дожди с грозами. На востоке до +36°, на западе будет прохладнее - до +25°.

Погода на 29 июня / УНИАН

30 июня и 1 июля по всей Украине прогнозируются дожди с грозами, также в стране похолодает. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +11°, на остальной территории +12°…+18°. Днем температура по стране +19°...+33°, жарче всего на востоке. В воскресенье также будет прохладнее, ночью на севере до +11°, днем в Украине от +16° на западе до +31° на востоке.

Прогноз на 30 июня / УНИАН

Прогноз на 1 июля / УНИАН

Народный прогноз

26 июня — день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит — комары покусают.

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27 июня — день Елисея. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

29 июня — день Тихона. Заканчиваются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.

30 июня — день Мануила. Гроза 30 июня — будет хороший урожай. Если погода дождливая, то зима будет снежной.

1 июля — Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

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