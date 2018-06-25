Наводнения в Индии: дороги превратились в реки, есть погибшие (фото)

11:28, 25 июня 2018
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Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о рухнувшей стене  после непрерывного дождя.

В Индии ожидаются новые ливни и опасные наводнения, уже известно о 4 погибших.

Об этом сообщает Ndtv. Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о рухнувшей стене  после непрерывного дождя, некоторые районы города были затоплены.

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Более 1 миллиона человек были перемещены в результате наводнений по всему региону. Дополнительные ливни будут вызывать дополнительные наводнения и перемещения в предстоящую неделю.

Ранее сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения в некоторых районах.

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