Наводнения в Индии: дороги превратились в реки, есть погибшие (фото)

Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о рухнувшей стене после непрерывного дождя.

В Индии ожидаются новые ливни и опасные наводнения, уже известно о 4 погибших.

Об этом сообщает Ndtv. Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о рухнувшей стене после непрерывного дождя, некоторые районы города были затоплены.

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Более 1 миллиона человек были перемещены в результате наводнений по всему региону. Дополнительные ливни будут вызывать дополнительные наводнения и перемещения в предстоящую неделю.

Ранее сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения в некоторых районах.