Снесенные крыши и поваленные деревья: в российском Барнауле прошел ураган (фото)
На улицах города повалены деревья, повреждены дома, а без энергоснабжения оставались 85 тысяч человек.
В российском Барнауле прошел сильнейший шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре.
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Об этом сообщает ТАСС. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек, были повалены около 100 деревьев, снесены крыши на семи домах. Также в результате падения башенного крана погиб его машинист, а прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера - пострадали 15 человек.
Ранее в России на Нижний Новгород обрушился сильный ливень, который на несколько часов превратил улицы города в бескрайние реки.
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