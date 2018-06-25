Снесенные крыши и поваленные деревья: в российском Барнауле прошел ураган (фото)

10:36, 25 июня 2018
380
0

На улицах города повалены деревья, повреждены дома, а без энергоснабжения оставались 85 тысяч человек.

В российском Барнауле прошел сильнейший шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре.

Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь

Об этом сообщает ТАСС. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек, были повалены около 100 деревьев, снесены крыши на семи домах. Также в результате падения башенного крана погиб его машинист, а прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера - пострадали 15 человек.

Ранее в России на Нижний Новгород обрушился сильный ливень, который на несколько часов превратил улицы города в бескрайние реки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра солнечно, температура до +24° В Киеве завтра солнечно, температура до +24°
Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз) Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз)
У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5 У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,5
На юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек На юге Китая от наводнений пострадали более 40 тысяч человек
Снесенные крыши и поваленные деревья: в российском Барнауле прошел ураган (фото) Снесенные крыши и поваленные деревья: в российском Барнауле прошел ураган (фото)
В Украине сегодня потеплеет, на западе дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня потеплеет, на западе дожди, температура до +27° (карта)
На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Лента новостей