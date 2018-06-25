Снесенные крыши и поваленные деревья: в российском Барнауле прошел ураган (фото)

На улицах города повалены деревья, повреждены дома, а без энергоснабжения оставались 85 тысяч человек.

В российском Барнауле прошел сильнейший шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре.

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Об этом сообщает ТАСС. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек, были повалены около 100 деревьев, снесены крыши на семи домах. Также в результате падения башенного крана погиб его машинист, а прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера - пострадали 15 человек.

Ранее в России на Нижний Новгород обрушился сильный ливень, который на несколько часов превратил улицы города в бескрайние реки.