24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской и других областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Очікуєься чрезвычайная пожарная опасность / фото УНИАН

В течение ближайших дней в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. "24-27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето.