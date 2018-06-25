В Киеве сегодня солнечно, температура до +23°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 июня в Киеве без осадков, температура до +23°.
В Украине сегодня потеплеет, на западе дожди, температура до +27° (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер юго-западній и восточный, до 2,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:47, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, в июле-августе в Украине будет очень жаркая погода, особенно в южных, центральных и восточных областях.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +11°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+26°... +15°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +16°
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Ивано-Франковск+19°... +9°
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Киев+23°... +13°
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Кировоград+23°... +12°
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Луганск+28°... +16°
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Луцк+20°... +10°
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Львов+19°... +9°
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Николаев+26°... +14°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+20°... +10°
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Симферополь+27°... +16°
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Сумы+21°... +11°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+23°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+22°... +13°
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Чернигов+22°... +11°
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Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 70 %
Давление: 752 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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