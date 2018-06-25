В Украине сегодня потеплеет, на западе дожди, температура до +27° (карта)

08:09, 25 июня 2018
106
0

Прохладнее всего сегодня в Украине будет на западе - до +21°.

Дожди пройдут на западе / фото УНИАН
Дожди пройдут на западе / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 июня в Украине потеплеет, осадки возможны на западе.

Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)

На востоке переменная облачность, температура до +26°. На юге также без осадков, жарко. Температура до +27°.

На западе Украины местами пасмурно, дожди. Температура до +21°.

В северных областях ожидается переменная облачность. Температура до +23°. В центре тепло, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу,  25 июня — день Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — к доброму урожаю.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 25 июня
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 25 июня

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра солнечно, температура до +24° В Киеве завтра солнечно, температура до +24°
Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз) Завтра на западе Украины дожди с грозами, на востоке температура до +33° (видеопрогноз)
В Таиланде в пещере пропала футбольная команда (видео) В Таиланде в пещере пропала футбольная команда (видео)
Смертоносные наводнения в Китае и Вьетнаме: есть погибшие, под воду ушла школа (видео) Смертоносные наводнения в Китае и Вьетнаме: есть погибшие, под воду ушла школа (видео)
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине пройдут дожди с грозами, на выходных местами похолодает (карта)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня солнечно, температура до +23° В Киеве сегодня солнечно, температура до +23°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
70 %
752 мм
4.1 м/с
2 %
Лента новостей