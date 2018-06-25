В Украине сегодня потеплеет, на западе дожди, температура до +27° (карта)

Прохладнее всего сегодня в Украине будет на западе - до +21°.

Дожди пройдут на западе / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 июня в Украине потеплеет, осадки возможны на западе.

Читайте также Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)

На востоке переменная облачность, температура до +26°. На юге также без осадков, жарко. Температура до +27°.

На западе Украины местами пасмурно, дожди. Температура до +21°.

В северных областях ожидается переменная облачность. Температура до +23°. В центре тепло, температура до +25°.

Согласно народному прогнозу, 25 июня — день Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — к доброму урожаю.

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 25 июня

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.