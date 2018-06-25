В Украине сегодня потеплеет, на западе дожди, температура до +27° (карта)
Прохладнее всего сегодня в Украине будет на западе - до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 июня в Украине потеплеет, осадки возможны на западе.
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
На востоке переменная облачность, температура до +26°. На юге также без осадков, жарко. Температура до +27°.
На западе Украины местами пасмурно, дожди. Температура до +21°.
В северных областях ожидается переменная облачность. Температура до +23°. В центре тепло, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 25 июня — день Онуфрия, Оноприя. На Оноприя обильные росы — к доброму урожаю.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+21°... +11°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+26°... +15°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +16°
-
Ивано-Франковск+19°... +9°
-
Киев+23°... +13°
-
Кировоград+23°... +12°
-
Луганск+28°... +16°
-
Луцк+20°... +10°
-
Львов+19°... +9°
-
Николаев+26°... +14°
-
Одесса+26°... +15°
-
Полтава+22°... +12°
-
Ровно+20°... +10°
-
Симферополь+27°... +16°
-
Сумы+21°... +11°
-
Тернополь+18°... +9°
-
Харьков+23°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницкий+20°... +9°
-
Черкассы+22°... +13°
-
Чернигов+22°... +11°
-
Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 70 %
Давление: 752 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:45
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей