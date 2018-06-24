Дождь и солнце: прогноз погоды на 25 июня (схема)

В Киеве, по словам синоптика, в течение дня предполагается +23 – +24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально.

Завтра на западе и севере дожди, на востоке – сухо и тепло / фото lifekiev.com

Погода в Украине в понедельник, 25 июня, на западе и севере будет холодной и дождливой, а восток и юг порадует солнышком и теплом.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"На Западе Украины продлится доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально +6 – +12 в Карпатах +2 – +6 градусов, максимально +18 – +23 градуса, в Карпатах +12 – +17 градусов", – отметила специалист.

По словам Диденко на Севере есть вероятность небольших дождей, потеплеет до +23 – +26 градусов, разве что в северных районах Черниговщины +21 – +24 градуса.

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"На Востоке - без осадков, без тридцаток, +25 – +29 градусов. Центральная часть немного разделится - на Винниччине +23, в Днепре и районах +28. В целом ожидается +24 – +27 градусов, без осадков. Южная часть - идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, без кусючої жары, +25 – +29 градусов", – добавила она.

В Киеве, по словам Диденко, в течение дня предполагается +23 – +24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 июня, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +20...+21

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +22...+27

Николаев – +22...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+14

Сумы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +23...+25

По информации Украинского гидрометцентра, 25 июня будет дождливо на западе и севере, сухо и солнечно будет на юге и востоке, а также частично в центральных областях.