Дождь и солнце: прогноз погоды на 25 июня (схема)
В Киеве, по словам синоптика, в течение дня предполагается +23 – +24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально.
Погода в Украине в понедельник, 25 июня, на западе и севере будет холодной и дождливой, а восток и юг порадует солнышком и теплом.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"На Западе Украины продлится доминирование прохладной, а ночью и холодной погоды: минимально +6 – +12 в Карпатах +2 – +6 градусов, максимально +18 – +23 градуса, в Карпатах +12 – +17 градусов", – отметила специалист.
По словам Диденко на Севере есть вероятность небольших дождей, потеплеет до +23 – +26 градусов, разве что в северных районах Черниговщины +21 – +24 градуса.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
"На Востоке - без осадков, без тридцаток, +25 – +29 градусов. Центральная часть немного разделится - на Винниччине +23, в Днепре и районах +28. В целом ожидается +24 – +27 градусов, без осадков. Южная часть - идеальная погода, солнечно, сухо, тепло, без кусючої жары, +25 – +29 градусов", – добавила она.
В Киеве, по словам Диденко, в течение дня предполагается +23 – +24 градуса, есть вероятность дождя, но без преувеличения, периодически и локально.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 июня, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +20...+21
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +19...+21
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +22...+27
Николаев – +22...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+14
Сумы – +23...+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +23...+25
По информации Украинского гидрометцентра, 25 июня будет дождливо на западе и севере, сухо и солнечно будет на юге и востоке, а также частично в центральных областях.
Погода в Украине
-
Винница+17°... +8°
-
Днепр+22°... +13°
-
Донецк+25°... +13°
-
Житомир+18°... +9°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+19°... +7°
-
Киев+19°... +11°
-
Кировоград+22°... +10°
-
Луганск+25°... +13°
-
Луцк+17°... +9°
-
Львов+17°... +8°
-
Николаев+23°... +13°
-
Одесса+24°... +12°
-
Полтава+22°... +13°
-
Ровно+18°... +9°
-
Симферополь+25°... +14°
-
Сумы+20°... +10°
-
Тернополь+17°... +8°
-
Харьков+21°... +12°
-
Херсон+24°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +7°
-
Черкассы+21°... +11°
-
Чернигов+19°... +10°
-
Черновцы+20°... +8°