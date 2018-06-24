На Украину надвигаются грозы, сильные ливни, град и шквалы

12:09, 24 июня 2018
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В ГСЧС также предупредили об изменении гидрологической ситуации.

В ГСЧС предупредили о грозах в отдельных областях Украины / фото УНИАН
В ГСЧС предупредили о грозах в отдельных областях Украины / фото УНИАН

 Сегодня в отдельных областях Украины ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

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«24 июня утром на Левобережье, днем на востоке страны грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предупредили об изменении гидрологической ситуации.

«Сегодня, 24 июня на реке Прут на участке Черновцы - госграница, в связи с добеганием паводковой волны ожидается продолжение роста уровней воды на 0,2 - 0,7 м», - отметили в ГСЧС.

«Утром на реке Прут - город Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 75 - 125 см над нулем поста, максимальный расход 80 - 190 метров кубических на сантиметр. 23 июня на 8 часов уровень воды на гидропосту Черновцы составлял 58 см над нулем поста», - добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

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