Завтра на западе похолодает и будет дождливо, юг порадует теплом
В Киеве же, как утверждает синоптик, существенных осадков не будет и температура будет составлять около +20 градусов, правда во второй половине дня может пройти небольшой дождь.
Погода 24 июня на западе Украины будет прохладной, зато на севере и юге будет наблюдаться великолепная погода и появится солнце. Кроме того, в центре будет дождь, а на востоке упадет жара.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"24 июня температура воздуха на западе не успеет еще как следует прогреться – температура составит +14 – +18 градусов, а на высокогорье местами ожидается около нуля. Кроме того, снова замрячит", – подчеркивает специалист.
Относительно севера, то здесь, по словам Диденко, потеплеет до +20 – +22 градусов, однако к вечеру 24 июня пройдет небольшой дождь.
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
"Центральная часть Украины: дождливо на Полтавщине, в Днепре и его районах. Также дождевые облака появятся на Винниччине. На остальной же территории будет без осадков. Относительно температуры, то в Винницкой области столбики термометров поднимутся до +20 градусов, а на Днепропетровщине – к +25 – +27 градусов. На востоке наконец жара упадет: днем 24 июня там ожидается +25 – +28 градусов и пройдут дожди. На юге же ожидается прекрасная погода: будет солнечно и +24 – +27 градусов", – добавляет она.
В Киеве же, как убеждает Диденко, существенных осадков не будет и температура будет составлять около +20 градусов, правда во второй половине дня может пройти небольшой дождь.
Прогноз погоды на воскресенье, 24 июня, в городах Украины:
Ужгород – +18...+20
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +24...+26
Николаев +24...+26
Херсон – +25...+27
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +17...+19
Сумы – +19...+21
Полтава +21...+23
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +22...+24
Киев – +19...+21
По информации Украинского гидрометцентра, 24 июня дожди будут почти на всей территории Украины, а сухо и солнечно будет на юге, а также в Запорожье и на Днепропетровщине. Относительно температуры, то холоднее всего будет на Иванна-Франковщине, Ровенщине и Волыни– +16 – +18 градусов, а теплее всего – на Херсонщине, Запорожье и в Крыму– +25 – +27 градусов.
Погода в Украине
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Винница+13°... +7°
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Днепр+28°... +15°
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Донецк+34°... +19°
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Житомир+12°... +8°
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Запорожье+29°... +16°
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Ивано-Франковск+15°... +7°
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Киев+15°... +10°
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Кировоград+22°... +11°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +7°
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Львов+14°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +11°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+28°... +13°
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Тернополь+13°... +8°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+26°... +12°
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Хмельницкий+11°... +7°
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Черкассы+22°... +10°
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Чернигов+16°... +10°
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Черновцы+15°... +8°