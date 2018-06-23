Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь

Вблизи горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.

Через снег в Карпатах спасатели эвакуируют детский лагерь / фото moskal.in.ua

Из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатской области на высокогорье выпал снег.

Об этом председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил на своем сайте.

Он добавил, что вблизи горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг несколько сантиметров толщиной.

«В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей (впоследствии в эфире "112.ua" он уточнил, что в лагере находятся 25 детей и двое взрослых, - ред). На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низменные населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла», - написал Москаль.

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Также Москаль рассказал, что на место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, и в ближайшие часы они будут доставлены в низинные населенные пункты района.

По состоянию на 8:00 температура воздуха на высокогорье составляла около +1 градуса.

Спасатели выехали с теплыми одеялами и горячим чаем / фото moskal.in.ua

По данным пресс-службы ГСЧС в Закарпатской области, 23 июня в 05:55 поступило сообщение о том, что из-за снижения температуры воздуха и выпадения мокрого снега на высокогорье группа туристов из 35 человек (из них 27 детей) требует сопровождения с г. Близница, Раховского района.

Для оказания помощи привлечены спасатели в составе 5 человек личного состава и 1 ед. техники.