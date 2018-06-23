Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото)
Сейчас столбик термометра здесь достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять.
Сегодня, 23 июня, высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.
Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра здесь в данный момент достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять, сообщает ТСН.
Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.
Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, снег также зафиксирован на горе Поп Иван.
"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН-Погода, на выходных в Украине синоптики прогнозируют дожди с грозами и значительное похолодание.
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