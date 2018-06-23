Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото)

08:49, 23 июня 2018
3709
0

Сейчас столбик термометра здесь достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять.

В Карпатах выпал снег / фото ТСН
В Карпатах выпал снег / фото ТСН

Сегодня, 23 июня, высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра здесь в данный момент достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять, сообщает ТСН.

Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, снег также зафиксирован на горе Поп Иван.

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН-Погода, на выходных в Украине синоптики прогнозируют дожди с грозами и значительное похолодание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
88 %
751 мм
2.0 м/с
63 %
Лента новостей