Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото)

Сейчас столбик термометра здесь достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять.

В Карпатах выпал снег / фото ТСН

Сегодня, 23 июня, высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра здесь в данный момент достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять, сообщает ТСН.

Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, снег также зафиксирован на горе Поп Иван.

"По состоянию на 8:00 23 июня 2018 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер, температура окружающей среды 0 ° С. Падает снег", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН-Погода, на выходных в Украине синоптики прогнозируют дожди с грозами и значительное похолодание.