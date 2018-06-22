Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)

В Польше пронесся мощный шторм. Вихрь повалил деревья на дороги.

Мощный ветер сорвал линии электропередач \ фото Zaxid.net

В польском городе Воломин дерево упало на заместителя городского председателя, в результате чего мужчина погиб.

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Еще десять человек в результате стихии ранены, говорится в сюжете ТСН. На западе Польши дерево стало причиной аварии на рельсах. Оно повредило переднюю часть поезда. Разрушениям подверглись три сотни домов.

Мощный ветер оборвал линии электропередачи, в некоторых районах - стал причиной возгорания. По данным пожарной службы, после шторма без света остаются 74 тыс. домов.