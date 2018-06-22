Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Потепление возобновится с понедельника, 25 июня.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украие после ощутимого похолодания потеплеет в понедельник, 25 июня.
Об этом она рассказала в Facebook. "Прогноз погоды на выходные. Суббота. Дожди и похолодание. Во время дождей - местами грозы, шквалы и град. Снижение температуры воздуха до +14...+23 градусов, на Левобережье до +19...+26, на востоке еще побудет жара до + 28 + 33 градусов. На восток дожди придут только к вечеру в субботу", - сообщила она.
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В воскресенье дожди пройдут на западе Украины и Луганской области. "На остальной территории или солнце, или просто облака. Воздух еще будет свежим, +18...+25 градусов. Оставит наконец жара восточные области, там 24 июня ожидается +22...+27 градусов. В Киеве 23 июня - дождь и +16...+19 градусов. 24 июня - без существенных осадков, около +20 градусов. Потепление возобновится с понедельника", - отметила она.
Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во многих регионах Украины. 22 июня в западных, большинстве северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы.
Погода в Украине
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Винница+25°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +17°
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Житомир+25°... +12°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+16°... +9°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+34°... +18°
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Луганск+34°... +17°
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Луцк+17°... +10°
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Львов+16°... +10°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+32°... +19°
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Ровно+18°... +9°
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Симферополь+33°... +18°
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Сумы+31°... +18°
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Тернополь+18°... +9°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницкий+20°... +8°
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Черкассы+33°... +17°
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Чернигов+29°... +13°
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Черновцы+20°... +11°