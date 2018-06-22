Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Потепление возобновится с понедельника, 25 июня.

На выходных в Украине будет прохладно / фото УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украие после ощутимого похолодания потеплеет в понедельник, 25 июня.

Об этом она рассказала в Facebook. "Прогноз погоды на выходные. Суббота. Дожди и похолодание. Во время дождей - местами грозы, шквалы и град. Снижение температуры воздуха до +14...+23 градусов, на Левобережье до +19...+26, на востоке еще побудет жара до + 28 + 33 градусов. На восток дожди придут только к вечеру в субботу", - сообщила она.

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В воскресенье дожди пройдут на западе Украины и Луганской области. "На остальной территории или солнце, или просто облака. Воздух еще будет свежим, +18...+25 градусов. Оставит наконец жара восточные области, там 24 июня ожидается +22...+27 градусов. В Киеве 23 июня - дождь и +16...+19 градусов. 24 июня - без существенных осадков, около +20 градусов. Потепление возобновится с понедельника", - отметила она.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили о резком ухудшении погоды во многих регионах Украины. 22 июня в западных, большинстве северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы.