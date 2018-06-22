Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)

15:51, 22 июня 2018
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Тело 64-летней женщины было найдено на дороге в населенном пункте Бриджвилл, после того, как ее смело внезапным наводнением.

Течение было очень сильным / фото YouTube Breaking News
Течение было очень сильным / фото YouTube Breaking News

В западной части американского штата Пенсильвания машины плавали по улицам после шторма.

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Погиб один человек, сообщает Daily Mail. Тело 64-летней женщины было найдено на дороге в населенном пункте Бриджвилл, после того, как ее смело внезапным наводнением.

ВИДЕО: YouTube Breaking News

Сильные штормы и сильный дождь стади причиной наводнения в частях западной Пенсильвании, вызвав десятки эвакуаций и повредив многочисленные транспортные средства и другое имущество. На улицах потоки воды просто уносили за собой автомобили. 

Ранее сообщалось, что сильные дожди в южной части штата Техас вызвали наводнения в некоторых районах.

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