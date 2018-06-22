У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

14:25, 22 июня 2018
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Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 21,8 км / фото Flickr, Matt Katzenberger
Очаг сейсмического события залегал на глубине 21,8 км / фото Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в четверг, 21 июня, у берегов тихоокеанского государства Вануату.

В Японии число жертв землетрясения достигло пяти

Об этом сообщает Геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков располагался в 33 км к от города Порт-Вила. Очаг сейсмического события залегал на глубине 21,8 км. 

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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