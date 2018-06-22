22 июня в южной, восточной части страны и других регионах страны чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Очікуєься чрезвычайная пожарная опасность / фото УНИАН

В течение 22 июня в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, 22 июня в южной, восточной части страны, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркий и богатый на катаклизмы лето.