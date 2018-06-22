В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

13:13, 22 июня 2018
23
0

22 июня в южной, восточной части страны и других регионах страны чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Очікуєься чрезвычайная пожарная опасность / фото УНИАН
Очікуєься чрезвычайная пожарная опасность / фото УНИАН

В течение 22 июня в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Об этом сообщает ГСЧС. "По данным Укргидрометцентра, 22 июня в южной, восточной части страны, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали жаркий и богатый на катаклизмы лето.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, небольшой дождь
Погода Стерлинг
94 %
749 мм
6.0 м/с
98 %
Лента новостей